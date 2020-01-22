Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола перешл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Отмечается, что мюнхенцы арендовали 24-летнего Одриосолу до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что у «Баварии» не будет права выкупа защитника. Также известно, что Одриосола уже прошел медосмотр и начал тренироваться с новым клубом.

Ранее сообщалось, что «Бавария» выбирает в качестве игрока для аренды между Одриосолой и Нельсоном Семеду из «Барселоны».

Отметим, в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Альваро Одриосола провел четыре встречи и отличился одной результативной передачей. Также он получил одну желтую и одну красную карточку. В прошлом сезоне защитник провел 14 матчей, отдав четыре голевые передачи.