В Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится матч между местным СКА и казахстанским «Барысом».

Встреча, которая пройдет в Ледовом дворце, начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи будет осуществляться на официальном сайте СКА.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 69 очков после 50 матчей. Команда Андрея Скабелки занимает третье место на Востоке, набрав 67 баллов в 50 встречах.

В предыдущем матче СКА потерпел выездное поражение от ЦСКА, прервав победную серию из трех встреч: ранее армейцы одолели московское «Динамо», затем — рижское, а после этого взяли реванш у «Йокерита». Все матчи прошли в Петербурге. «Барыс» идет на серии из четырех побед подряд. Поверженными оказались «Локомотив», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Йокерит».