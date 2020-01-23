Три российских теннисиста 23 января стартуют во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев встретится с представителем Испании Педро Мартинесом Портеро (168). Матч начнется в 4:30 по московскому времени. В первом круге Медведев в четырех сетах одолел Фрэнсиса Тиафо.

Россиянин Андрей Рублев, поднявшийся на 16-е место в рейтинге АТР, сыграет с 91-й ракеткой мира, японцем Юити Сугитой. Начало встречи запланировано на 5:00 по московскому времени. В первом круге Рублев в четырех сетах обыграл австралийца Кристофера О’Конелла.

Третья ракетка России Карен Хачанов (17) проведет поединок против представителя Швеции Микаэля Имера (78). Встреча стартует в 10:00 по московскому времени. В первом круге Хачанов в четырех сетах победил испанца Марио Вилелью Мартинеса.