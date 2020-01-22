Полузащитника «Ростова» Павла Мамаева внесли в заявку донского клуба на текущий сезон.

Стоит отметить, что Мамаев стал первым дозаявленным футболистом российской премьер-лиги в 2020 году.

Напомним, ранее Мамаев выступал за «Краснодар», но клуб расторг с ним контракт после того, как футболист вышел на свободу по УДО. После этого он присоединился к составу «Ростова», контракт с клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Начать играть футболист может уже зимой. В «Ростове» Мамаев взял 10-й номер.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что сине-бело-голубые достигли договоренности с футбольным клубом «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.