Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над болельщиком команды, оставшимся недовольным новым приобретением клуба.

Под публикацией «Рубина» с новостью о трансфере швейцарца Дарко Йевтича пользователь написал: «Что за ноунейм?», на что наставник казанцев ответил: «А вы Месси ждали?».

Ранее стало известно, что швейцарский полузащитник Дарко Йевтич перешел в казанский «Рубин» из польского «Леха». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба. Отмечается, что соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на четыре с половиной года.

Кроме того, полузащитник Солтмурад Бакаев перешел из московского «Спартака» в казанский «Рубин». Об этом сам футболист сообщил на своей новой странице в Instagram.