Три российских теннисистки 23 января стартуют во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Анна Блинкова (58) встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс, располагающейся в рейтинге WTA на 73-м месте. Матч начнется в 3:00 по московскому времени. В первом круге Блинкова победила итальянку Ясмин Паолини в двух сетах.

30-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Тейлор Таунсенд, находящейся в рейтинге WTA на 79-й строчке. Матч начнется в 4:30 по московскому времени. В первом круге Павлюченкова в двух сетах одолела представительницу Сербии Нину Стоянович.

Россиянка Светлана Кузнецова (53) сыграет с представительницей Италии Камилой Джорджи (102). Начало встречи запланировано на 7:00 по московскому времени. В первом круге Кузнецова в трех сетах обыграла чешку Маркету Вондрусову.