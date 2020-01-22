Агент полузащитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко рассказал о переговорах с лондонским «Арсеналом».

По словам Данченко, в последнее время он и его коллеги постоянно контактируют с представителями лондонцев и проводят с ними встречи. Агент отметил, что доверенные лица «Арсенала» уже связывались с «Шахтером», и есть надежда, что переговоры закончатся успехом.

«Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но «Арсенал» хочет осуществить сделку до 1 февраля — в нынешнее трансферное окно», — сказал Данченко, слова которого приводит «Команда №1».

Ранее сообщалось, что украинский защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко может стать футболистом лондонского «Арсенала».

Отметим, главный тренер «Арсенала» Микель Артета, ранее работавший в «Манчестер Сити» помощником Хосепа Гвардиолы, мог наблюдать за игрой Матвиенко во время матчей «Сити» и «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.