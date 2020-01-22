Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о том, что в ближайшее время может подать в суд на Всероссийскую Федерацию легкой атлетики.

Слова спортсменки приводит портал Р-Спорт. «Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА», — заявила Ласицкене, добавив, что если суд не примет ее заявление на ВФЛА как общественную организацию, то она напишет заявление на конкретных людей — виновных в деле с поддельной справкой прыгуна Данила Лысенко.

«Их действия привели и приводят к моим потерям – моральным, имиджевым и материальным», — сказала Ласицкене, добавив, что по предварительным подсчетам полный пропуск зимнего сезона выльется в многомиллионный иск.

Напомним, процесс восстановления членства ВФЛА в организации World Athletics был приостановлен, также совет WA рекомендовал приостановить выдачу допуска российских спортсменов к соревнованиям.