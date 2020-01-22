В рамках чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце прошла жеребьевка ритм-танца.

Выступления в ритм-танце пройдут завтра, начало назначено на 14:00 по московскому времени.

Российские фигуристы, действующие чемпионы страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят последними: им достался пятый стартовый номер в сильнейшей, шестой по счету разминке. Александра Степанова и Иван Букин также попали в сильнейшую разминку, они будут кататься под третьим номером. Под вторым номером на лед выйдут фавориты соревнований, французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски будут выступать в предпоследней разминке, они откроют пятерку, выйдя на лед 18-ми по счету. В общей сложности ритм-танец на чемпионате Европы покажут 27 пар, лучшие 20 пробьются в произвольный танец.