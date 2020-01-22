Форвард хоккейного клуба «Лос Анджелес Кингс» Николай Прохоркин рассказал о том, как игроки команды отнеслись к уходу Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс».

По словам Прохоркина, ситуация была накаленная, однако форвард думал, что Ковальчука будут обменивать, а не расторгать контракт. «Вся команда была в шоке. Не думаю, что кто-то ждал или тем более хотел его ухода, не говоря уже о разрыве контракта», — рассказал Прохоркин в интервью порталу «Спорт-Экспресс». Форвард добавил, что Ковальчук был душой команды, важной ее частью, ведь всегда общался со всеми игроками.

«Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова – и когда он был в команде, и когда ушел», — отметил Прохоркин, добавив, что уважение в раздевалке к Ковальчуку было всегда, и от молодежи, и от ветеранов команды.

Напомним, в январе 2020 года Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс» после того как расторг контракт с «Лос Анджелесом».