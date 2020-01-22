Главный тренер петербургского баскетбольного «Зенита» Жоан Плаза поделился мнением по поводу предстоящей игры в Евролиге с греческим «Олимпиакосом».

По словам Плазы, «Олимпиакос» может приехать в Петербург уставшим, поскольку прошла «двойная неделя». «Но нужно понимать, что соперник играет только в Евролиге, и имеет другую команду для выступлений во втором чемпионате Греции», — цитирует Плазу официальный сайт БК «Зенит».

«Но нам нельзя жаловаться или плакать, нужно просто показать все, на что мы способны, сыграть в свой лучший баскетбол», — сказал Плаза, добавив, что если «зенитовцам» удастся это сделать, то у команды есть шансы. В планах у команды сыграть так, как она может, и победить.

Напомним, «Зенит» и «Олимпиакос» сыграют между собой в Евролиге завтра, 23 января.