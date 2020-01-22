Румынский футбольный тренер, экс-наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение по поводу ситуации с переходом Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

По мнению Луческу, нынешний переход в «Сочи» — это результат нахождения Кокорина в тюрьме на протяжении года. «Большие клубы не могут позволить себе, чтобы такой футболист находился в команде», — отметил тренер, добавив, что теперь Кокорину вне зависимости от его игры будут напоминать о произошедшем.

Наилучшим вариантом для Кокорина Луческу видит игру заграницей, а затем возвращение в Россию. В нынешних условиях, как заявил Луческу в интервью «Спорт-Экспрессу», форварду будет тяжело биться с «Сочи» за выживание. «Думаю, что он уже не вернется. Я понимаю, что происходит. И знаю, о чем говорю», — заключил Луческу.

Напомним, сегодня гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переход Александра Кокорина в «Сочи» по арендному соглашению.