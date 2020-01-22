Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, примут ли лидеры мужской команды участие в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

Слова Хованцева приводит портал «Р-Спорт». Тренер отметил, что оба лидера мужской сборной побегут индивидуальную гонку — это и Александр Логинов, и Матвей Елисеев. «Елисеева мы собирались освободить, но он захотел выступить. Остались вопросы только по участникам в эстафете и сингл-миксте», — сказал Хованцев, добавив, что составы на эстафеты будут определяться по результатам индивидуальных гонок.

Полный старт-лист гонки появится на официальном сайте IBU чуть позже. Индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин пройдет завтра, 23 января, начало назначено на 16:15 по мск.