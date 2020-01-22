Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о тестировании патронов вместе с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым.

Слова Хованцева цитирует портал Р-Спорт. По словам Хованцева, встреча с Драчевым была, однако ничего кардинального на ней не обсуждалось.

«В понедельник съездили и протестировали патроны. Удалось выявить, что у девочек два ствола не совсем были пригодными», — заявил Хованцев, добавив, что поездка прошла в рабочем режиме.

Напомним, ранее в сборной России неоднократно поступали жалобы на патроны и их плохую совместимость с винтовками.

Следующим этапом Кубка мира по биатлону для сборной России станут соревнования в словенской Поклюке. Уже завтра в Словении состоится индивидуальная гонка у мужчин.