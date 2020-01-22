Ситуации, при которых игрок и тренер сразу вдвоем не хотят, чтобы футболист покидал клуб, случаются нечасто. Но даже в истории «Зенита» нечто похожее случалось.

Александр Горшков (2002) — из «Зенита» в «Сатурн»

Ключевой полузащитник «Зенита» 2001 года грустно вышел из кабинета тогдашнего главного тренера команды Юрия Морозова. «Видимо, придется уходить», — вздохнул светловолосый хавбек. Морозов не хотел ухода игрока, но у Горшкова заканчивался контракт. Перед продлением футболист хотел больших гарантий игры в основе, но Морозов их дать Горшкову не мог. Горшков уедет в «Сатурн», а через 3 года снова вернется в Петербург уже при другом тренер.

Владимир Быстров (2005) — из «Зенита» в «Спартак»

Детали того перехода до сих пор неясны. Игрок говорил, что не мог играть в одной команде с тренером Петржелой. Тренер же утверждал, что сделал футболиста миллионером, а продажа в «Спартак» — решение руководства. В глубине души оба (Петржела и Быстров) не хотели, чтобы Быстров покидал «Зенит». Но «Спартак» предложил хорошие деньги — руководство, видя разногласия между сторонами, предложение приняло.

Олег Власов (2006) — из «Зенита» в «Сатурн»

Власов поменял клуб в тот момент, когда в «Зенит» пришел Дик Адвокат. Как говорит сам Олег, причиной ухода стали вещи, о которых он до сих пор не хочет рассказывать. «Мы тогда встретились с Диком Адвокаатом, он сказал, что хочет видеть меня в команде. Но было уже поздно, я стал игроком «Сатурна». Ясно, что уходить из «Зенита» Власов также не хотел.

Данни (2008) — из «Динамо» в «Зенит»

Данни был вполне счастлив в «Динамо» и не особо рвался уходить. Тренер Кобелев, понятно, никогда бы не отказался от такого игрока. Но «Зенит» узнал про отступные и выплатил руководству «Динамо» 30 млн евро. Московский клуб был обязан принять данное предложение.

Игорь Денисов (2013) из «Зенита» в «Анжи»

Денисов, как и его друг Быстров 8 годами ранее не хотел покидать «Зенит». Главный тренер Лучано Спаллетти, несмотря на конфликт, также желал бы сохранить ключевого опорника. Но обиды игрока в связи с разницей в сумме контракта между российскими игроками и Халком и Витцелем развернули ситуацию в пользу продажи игрока в «Анжи».

Кристиан Нобоа (2019) из «Зенита» в «Сочи»

Ситуация чем-то похожа на историю с Кокориным. Семак был не против, чтобы Нобоа остался, не обещая ему место в основе, ведь тот перенес непростую травму. Нобоа хотел остаться в Петербурге. Однако заканчивающийся контракт эквадорца и лимит на легионеров заставили руководство «Зенита» принять предложение сочинского клуба.