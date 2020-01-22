Российский фигурист Артур Даниелян представил свою короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.

Первым прыжковым элементом Даниелян исполнил четверной сальхов. Затем фигурист сделал тройной аксель, но на приземлении допустил помарку. Во второй половине программы Даниелян чисто прыгнул каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

За программу в образе «Дон Жуана» Артур Даниелян получил 84,63 балла, из которых 46,88 за технику. Пока это второе место, лидирует чешский фигурист Михал Бжезина.

Для Даниеляна это дебютный чемпионат Европы, первую половину сезона он выступал по юниорам, однако затем завоевал серебро на взрослом чемпионате России.

В сильнейшей разминке выступят еще двое российских фигуристов – Дмитрий Алиев и Александр Самарин.