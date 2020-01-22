Российский фигурист Дмитрий Алиев представил короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Первым элементом в программе Алиев исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, затем прыгнул сольный четверной тулуп. Во второй половине программы фигурист исполнил тройной аксель, коснувшись льда рукой. Судейская бригада на двух из трех прыжковых элементов усмотрела недокруты и серьезно снизила оценку Алиева за технику.

За прокат Дмитрий Алиев получил от судей 88,45 балла, из которых 47,17 за технику. Пока это второй результат, лидирует Михал Бжезина.

В сильнейшей разминке ожидаются выступления еще четырех фигуристов — Дениса Васильевса, Маттео Риццо, Кевина Эймоза и Мориса Квителашвили.