Российский фигурист Александр Самарин представил короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Первым элементом в программе Самарина стоял каскад из четверного лутца и тройного тулупа, однако фигурист сделал степаут и обошелся без тулупа, а соответственно и без каскада. С четверного тулупа Самарин упал. Тройной аксель в конце программы Самарин исполнил чисто.

За прокат Александр Самарин получил от судей 74,77 балла, из которых 35,80 за технику, заняв место в середине турнирной таблицы.

Следующим на лед выйдет еще один российский фигурист Дмитрий Алиев. В предыдущей разминке короткую программу продемонстрировал Артур Даниелян.