На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершилась короткая программа у мужчин.

Первое место после короткой программы занимает чешский фигурист Михал Бжезина, он набрал 89,77 балла. Второе место у россиянина Дмитрия Алиева, его результат 88,45 балла. Третье место в короткой программе занял Артур Даниелян, его результат 84,63 балла.

Александр Самарин допустил падение на четверном тулупе, а также не смог исполнить второй прыжок в каскаде. Судьи оценили прокат Самарина в 74,77 балла. Также стоит отметить сенсационное непопадание в произвольную программу француза Кевина Эймоза: фигурист не исполнил ни одного прыжкового элемента в короткой программе.

Произвольная программа у мужчин пройдет завтра, 23 января, начало назначено на 20:30 по московскому времени.