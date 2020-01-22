Российский фигурист Александр Самарин поделился мнением о своем выступлении в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Слова Самарина приводит портал Р-Спорт. «Спасибо за поддержку зрителям, команде, кто со мной работал, больше сказать нечего», — сказал Самарин журналистам.

Также Самарин рассказал о том, почему было принято решение поменять прыжки в короткой программе по сравнению с первой половиной сезона. «Флип убрали, это было осознанное решение, хотели показать чистое катание. Показали как обычно», — сказал Самарин. Вместо четверного флипа фигурист прыгнул четверной тулуп, но упал.

Произвольная программа у мужчин пройдет завтра, 23 января, начало назначено на 20:30 по московскому времени.