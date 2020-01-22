Российский фигурист, действующий чемпион России Дмитрий Алиев рассказал о первых впечатлениях от выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Слова фигуриста приводит портал Sport24. Алиев отметил, что в короткой программе он был спокоен как никогда. «Аксель я сделал с помаркой, но в целом я был удовлетворен сегодняшним днем», — сказал фигурист, отметив, что он не думает об отставании перед произвольной программой.

По словам Алиева, на его прошлом чемпионате Европы в Москве атмосфера была очень праздничной. В Австрии все иначе, однако все равно обстановка достаточно комфортная и домашняя. «Лично мне все равно, где проводят турнир. Я буду выступать даже если на озере будут проводить соревнования», — отметил Алиев.

Напомним, произвольная программа у мужчин пройдет завтра, 23 января, начало назначено на 20:30 по московскому времени.