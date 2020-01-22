На третьих юношеских зимних Олимпийских играх в Лозанне завершился хоккейный турнир. Победу в финальном матче одержала сборная России по хоккею, победившая соперников из Соединенных Штатов Америки.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу российских хоккеистов. В первом периоде россияне стараниями Матвея Мичкова забросили две шайбы — на второй и пятнадцатой минуте встречи. Во втором периоде были заброшены еще две шайбы: на 22-й минуте отличился Руслан Газизов, а на 36-й — Вячеслав Малов.

Благодаря победе хоккейной сборной и золотой медали из последнего комплекта наград на играх Россия заняла итоговое первое место в неофициальном медальном зачете юношеской Олимпиады в Лозанне. На счету российских спортсменов 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград. Победу в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады Россия одержала впервые.