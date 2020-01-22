Соревнования мужчин открыли конкурсную программу чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце. Короткую программу выиграл чех Михал Бжезина, однако россияне наступают ему на пятки и вполне смогут побороться за золото уже завтра.

О всех сюрпризах, падениях и недокрутах короткой программы мужчин на ЧЕ – в обзоре от Nevasport.

Первым из россиян в Граце выступил юный Артур Даниелян — он закрывал предпоследнюю разминку. Для дебюта Даниелян выступил вполне достойно: помарка на выезде помешала набрать побольше баллов, однако не испортила общее впечатление от выступления – весьма уверенного и энергичного. Малая бронза чемпионата Европы в кармане, завтра нужно не ударить в… лед лицом и не опускать поднятую в короткой программе планку.

Первым в сильнейшей разминке выступал Александр Самарин: он слегка упростил имеющуюся короткую программу, сменив флип на тулуп. «Хотелось откатать чисто», — объяснил свое решение Александр, однако чистотой похвастаться все равно не смог. Степ-аут на лутце фигурист постарался замаскировать хореографией, а вот спасти тулуп уже было невозможно. Зато тройной аксель получился одним из лучших в сезоне – за это Самарина можно похвалить, однако эта похвала ничего не даст. Снова, как и на чемпионате России, придется выбираться из глубины таблицы.

Сразу после Самарина на лед Граца вышел Дмитрий Алиев. Откатался фигурист максимально сосредоточенно, допустив лишь помарку на акселе. Пересмотрев моменты проката, судьи серьезно снизили техническую оценку Дмитрия: на обоих четверных прыжках были найдены недокруты. Без этих сбавок Алиев бы совершенно уверенно лидировал после первого дня соревнований. Второе место после короткой – это скорее хорошо, чем плохо. Бремя лидерства не будет давить в произвольной программе, однако до первого места рукой подать — отставание Алиева составляет всего 1,32 балла.

Главная сенсация на старте турнира – непопадание француза Кевина Эймоза в произвольную программу. Фигурист, еще в декабре становившийся первым после гениев Чена и Ханю в финале Гран-при, не справился ни с одним прыжковым элементом: бабочка на лутце и два падения. В лидеры же неожиданно вышел чех Михал Бржезина. Секрет успеха фигуриста из Чехии: абсолютно чистое исполнение программы, каскад с четверным сальховом и тройной аксель во второй половине программы, а также максимальная оценка за компоненты.

Удержит ли Бржезина лидерство? Пока это большой вопрос, все решит австрийский лёд. Турнир мужчин продолжится уже завтра: начало произвольной программы назначено на 20:30 по московскому времени.