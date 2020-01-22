Российская фигуристка Алена Леонова поделилась мнением по поводу проката Дмитрия Алиева в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце, Австрия.

Слова фигуристки приводит портал Р-Спорт. Леонова отметила, что Алиев боролся за каждый элемент и не хотел отдавать не балла. Фигуристка также отметила, что напряжение, с которым Алиев вышел на старт, было видно, чувствовалось, что фигурист хотел откататься идеально. По мнению Леоновой, нервы немного подкосили Алиева, и он откатал с недочетами, хотя и без грубых ошибок.

«Нашли судьи недокрут на лутце, хотя я думаю, что его там не было. Придрались, но повод небольшой он дал, судьи не оставили этого без внимания», — отметила Леонова.

Напомним, Дмитрий Алиев идет вторым после короткой программы на чемпионате Европы в Граце. Завтра, 23 января, мужчины покажут произвольную программу.