На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце началась короткая программа спортивных пар.

Россия в этом виде имеет максимальную квоту, поэтому команду будут представлять три дуэта — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Состав был сформирован по спортивному принципу согласно результатам чемпионата России.

Все три российских пары попали в сильнейшую разминку. Открывать заключительную стартовую группу будут Евгения Тарасова/Владимир Морозов, по жеребьевке им выпал 16 стартовый номер. Под 18-м номером выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а закрывать соревнования будет выступление россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Произвольную программу пары покажут в пятницу, 24 января.