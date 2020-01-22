Игрок футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Полоз поделился мнением по поводу перехода в клуб на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Слова Полоза приводит портал Sport24. По словам Полоза, в команде очень хотят видеть форварда «Зенита». «Мы в команде с нетерпением ждем Кокорина», — сказал Полоз, отметив, что он не сомневается в том, что Кокорин сможет выйти на свой прежний уровень.

Также Полоз отметил, что он не боится конкуренции с Кокориным за позицию нападающего и будет ей только рад. По мнению форварда «Сочи», Кокорин сможет вернуться и в сборную России.

«Не знаю, смогли ли бы ему предоставить время в «Зените», но в «Сочи» у него все будет хорошо», — заключил Полоз.

Напомним, сегодня «Зенит» подтвердил переход Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды, однако сам игрок выступил против перехода.