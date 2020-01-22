Стал известен порядок выступления российский биатлонистов в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Старт-лист индивидуальной гонки появился на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Трое российских биатлонистов попали в первую стартовую группу. Лидер сборной России Александр Логинов будет стартовать под 3-м номером. Под 7-м номером в гонку уйдет Матвей Елисеев. 23-й стартовый номер достался Евгению Гараничеву.

Никита Поршев будет стартовать под 45-м номером, Эдуард Латыпов получил 65-й номер. Дебютант сборной России по биатлону Кирилл Стрельцов получил 89-й стартовый номер. Он присоединился к команде после удачного выступления на Кубке IBU.

Мужская индивидуальная гонка стартует завтра, 23 января, в 16:15 по московскому времени.