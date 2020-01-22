Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Орсер отметил, что итог российского чемпионата получился для них с Медведевой душераздирающим. «Когда конек ломается — он уже не держит ногу так как нужно. Вы можете делать что угодно, заклеивать его, чем-то фиксировать, но это уже не поможет», — отметил Орсер безысходность ситуации и добавил, что его ученица была в прекрасной форме.

«На мой взгляд, если бы не этот форс-мажор, она бы с легкостью отобралась в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира и потеснила бы кого-то из трио Щербакова-Косторная-Трусова», — заявил Орсер, добавив, что на первом месте всегда стоят безопасность и здоровье спортсмена, однако в таком случае сезон для них с Медведевой теперь окончен.

Напомним, Евгения Медведева снялась перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске и потеряла шансы на попадание в сборную России в текущем сезоне.