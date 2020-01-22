Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, как сейчас идет работа Евгении Медведевой над разучиванием четверного прыжка.

По словам Орсера в интервью «Спорт-Экспресс», совсем скоро Медведева вернется в Торонто, и они с тренером вернутся к работе с четверным сальховом. «Сейчас поскольку сезон для нее уже завершен, именно это будет ее главной целью», — сказал Орсер, добавив, что считает вполне реальным четверной прыжок Медведевой.

Как считает Орсер, времени на разучивание четверного сальхова у фигуристки достаточно, сама техника прыжка у нее хорошая, а для успешных тренировок нужно хорошо сфокусироваться на прыжке.

«Я думаю, что как только она приземлит на тренировке первый четверной сальхов, барьер перед этим прыжком исчезнет», — сказал тренер.

Напомним, на чемпионате России в Красноярске Евгения Медведева снялась перед произвольной программой и потеряла шансы на попадание в сборную России.