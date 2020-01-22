Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал свое отношение к такому виду спорта, как фигурное катание.

Слова президента России с встречи со студентами образовательного центра «Сириус» в Сочи приводит агентство ТАСС.

По мнению президента России, такой яркий, красивый, элегантный вид спорта, как фигурное катание, сейчас привлекает внимание. «Особенно сейчас, когда наши спортсмены, и особенно спортсменки молодые, добиваются таких ошеломляющих результатов. К этому всегда прислушиваются миллионы людей», — сказал Путин, отметив, что люди, имеющие отношение к определенной деятельности, делают и другую позитивную работу.

«Она только эффективнее становится, потому что люди прислушиваются к вам», — заключил президент России.

Отметим, российские фигуристки в текущем сезоне доминируют на мировой арене, они выиграли все этапы серии Гран-при, а также разыграли между собой медали финала Гран-при.