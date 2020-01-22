Грузинский фигурист Морис Квителашвили высказался о своем выступлении в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.

Слова фигуриста приводит портал Sport24. Фигурист отметил, что не совсем доволен прокатом, поскольку не все получилось исполнить. «Был хорошо готов, не волновался, получал удовольствие», — сказал Квителашвили.

«Прыжки девочек из моей группы мотивируют, они поднимают планку фигурного катания на высочайший уровень», — отметил Квителашвили, добавив, что хочется стремиться к такому уровню.

«Почему именно у Этери Георгиевны все прыгают? Надо работать, вот и все», — заключил Квителашвили.

Напомним, завтра, 23 января, на чемпионате Европы в Граце пройдет произвольная программа у мужчин. Начало назначено на 20:30 по московскому времени.