Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о приглашении Евгении Павловой с Кубка IBU на Кубок мира ради выступления в эстафетной гонке.

В интервью порталу «Чемпионат» Норицын отметил, то Павлову обязательно стоило проверить. «Мы ни о чем не жалеем. Мы держали в уме то, что некоторым девчонкам надо отдохнуть в эстафете», — сказал тренер, подчеркнув, что решение взять Павлову в Рупольдинг было правильным.

Также одним из решающих факторов стало то, что Павлова смотрелась хорошо на Кубке IBU как на фоне российской сборной, так и на фоне всех остальных биатлонисток. «Павлову однозначно стоило везти в Рупольдинг», — заключил Норицын.

Напомним, Евгения Павлова пробежала первый этап эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Россия тогда заняла 11-е место.