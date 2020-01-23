На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце сегодня, 23 января, пройдет ритм-танец.

Начало выступлений танцевальных пар запланировано на 14:00 по московскому времени.

Российские фигуристы, действующие чемпионы страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят последними: им достался пятый стартовый номер в сильнейшей, шестой по счету разминке.

Александра Степанова и Иван Букин также попали в сильнейшую разминку, они будут кататься под третьим номером. Под вторым номером последней разминки на лед выйдут фавориты соревнований, французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски будут выступать в предпоследней разминке, они откроют пятерку, выйдя на лед 18-ми по счету.

Напомним, в произвольный танец по итогам ритм-танца пробьются лучшие 20 пар. Всего в соревнованиях танцоров принимают участие 27 дуэтов.