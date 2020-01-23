Петербургский баскетбольный «Зенит» сыграет против греческого «Олимпиакоса» в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча пройдет в Петербурге на «Сибур-Арене».

Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает 17-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, после 20 туров команда Джоана Плазы имеет в своем активе шесть побед и 14 поражений. В последнем туре «Зенит» уступил дома испанской «Валенсии», а до этого одержал две победы подряд — над подмосковными «Химками» и над испанской «Басконии».

«Олимпиакос» за 20 туров регулярного чемпионата набрал 24 очка, сейчас это 12-е место в турнирной таблице.

Отметим, в первом круге эти команды встречались между собой в Греции и победу одержал «Зенит».