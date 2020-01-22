Всемирное антидопинговое агентство WADA временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию.

В заявлении на официальном сайте WADA говорится, что решение было принято в связи с рекомендациями исполкома организации от 9 декабря 2019 года. В связи с лишением статуса соответствия, Московская антидопинговая лаборатория больше не сможет проводить любую проверку проб спортсменов до возвращения статуса.

Также известно, что данное решение WADA останется до дисциплинарного разбирательства.

Напомним, ранее эта лаборатория уже лишалась аккредитации в 2015 году: тогда WADA лишил её статуса соответствия в соответствии с отчетом о допинге в российском спорте. Впоследствии, в 2016 году WADA вновь разрешило Московской лаборатории проводить анализ образцов.