Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу места проведения чемпионата Европы в австрийском Граце.

Слова Тарасовой приводит агентство ТАСС. «Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух», — отметила тренер, добавив, что еще надо посмотреть, как спортсмены смогут кататься в таких условиях. По мнению Тарасовой, проводя турнир в таких условиях, организаторы не задумываются о спортсменах и принижают статус важнейших международных соревнований — чемпионата Европы.

«Нас критикуют и склоняют по-разному, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае. Не можете провести, не получается — отдайте России, и не надо ничего придумывать», — заключила Тарасова, добавив, что в таком случае будут и болельщики, и достойное освещение турнира.

Напомним, чемпионат Европы в Граце стартовал сегодня, 23 января, турнир проходит во временном сооружении.