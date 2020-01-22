Российская фигуристка японского происхождения Юко Кавагути высказала мнение по поводу популярности олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Японии.

Слова Кавагути приводит портал «Спорт день за днем». По мнению Кавагути, в Японии больше, чем в России любят принимать иностранцев.

«Ее все любят, но в тоже время понимают, что она все выиграла. Что еще нужно?», — сказала Кавагути, добавив, что мужчины полюбили Алину Загитову за ее красоту.

«Она – красотка. Еще она любит японскую кухню. Хотя Медведева тоже любит суши», — дополнила Кавагути.

Напомним, Алина Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру, однако до этого выиграла чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира, финал Гран-при и Олимпиаду.