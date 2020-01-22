Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась по поводу выступления Александра Самарина в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

По словам Гончаренко в интервью RT, из случайного разговора она узнала подробности подготовки Самарина к турниру. «У Саши сломался ботинок и он был вынужден перейти на новую пару прямо перед отъездом в Грац», — сказала Гончаренко, отметив, что новые ботинки для высокого спортсмена с четверными прыжками — это катастрофа.

Как считает Гончаренко, ошибки Самарина на четверном лутце и тулупе носят технический характер. «Лутц был выполнен не в ритм, а за счёт очень высокой скорости разбега. Поэтому было сложно справиться с выездом на приземлении», — сказала тренер, добавив, что на тулупе тоже произошел сбой в отталкивании.

Напомним, Александр Самарин идет на 13-м месте после короткой программы, он набрал немногим более 74 баллов.