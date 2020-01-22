Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер высказал свое мнение по поводу российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

По мнению Брайана Орсера, своими успехами в трудных прыжках Туктамышева дарит надежду взрослым фигуристкам. «Я не знаю точно сколько Туктамышевой лет, но я знаю, что Елизавета выступает уже очень давно, и она взяла и выучила четверной прыжок», — сказал тренер в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

Орсер признался, что когда увидел, что Туктамышева пытается совместить в произвольной четверной тулуп и тройной аксель, то подумал, что это просто невероятно. «Она красивая фигуристка, настоящая женщина, но с великолепной техникой, благодаря которой она конкурентоспособна до сих пор», — сказал Орсер.

Напомним, Елизавета Туктамышева разучила четверной тулуп в 22 года, а сейчас пытается выучить четверной сальхов.