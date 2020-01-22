Australian Open набирает обороты, и не все российские спортсмены набирают обороты вместе с ним: кто-то преодолел барьер первого круга, а кто-то уже вылетел. В Граце в надувном шатре стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию, и уже есть первые результаты. По решению WADA Московская лаборатория лишилась своего статуса,

Эти и другие новости — в дайджесте главных событий дня от Nevasport:

Павлюченкова и Александрова вышла во второй круг Australian Open, Кудерметова — вылетела

На турнире Большого шлема Australian Open прошло несколько матчей с участием российских теннисисток. В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в трех сетах от представительницы Испании Сары Соррибес-Тормо. Счет по сетам — 6:2, 1:6, 1:6. В первом круге турнира Анастасия Павлюченкова одержала победу в двух сетах над представительницей Сербии Ниной Стоянович. Счет по сетам — 6:1, 7:5. В рамках второго круга Australian Open российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в двух сетах над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. Счет по сетам — 6:1, 6:3.

Бржезина выиграл короткую программу на ЧЕ, Алиев и Даниелян — в тройке

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершилась короткая программа у мужчин. Первое место после короткой программы занимает чешский фигурист Михал Бжезина, он набрал 89,77 балла. Второе место у россиянина Дмитрия Алиева, его результат 88,45 балла. Третье место в короткой программе занял Артур Даниелян, его результат 84,63 балла. Александр Самарин пока занимает 13-е место, он набрал 74,77 балла.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на ЧЕ, в тройке — три пары из России

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Фигуристы получили от судей 82,34 балла, из них более 45 баллов — за технику. Второе место у еще одной российской пары — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин набрали 74,92 балла. Третье место занимают Евгения Тарасова и Владимир Морозов, их результат — 73,50 балла.

Медведев подтвердил, что Кокорин уйдет в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что сине-бело-голубые достигли договоренности с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина. Ранее информацию об этом сообщал футбольный клуб «Сочи», однако она не была подтверждена со стороны петербургского клуба. Отметим, сам игрок не хочет переходить в «Сочи» на правах аренды, такого же мнения придерживается главный тренер Сергей Семак.

Российские хоккеисты победили США и стали чемпионами юношеской Олимпиады в Лозанне

На третьих юношеских зимних Олимпийских играх в Лозанне завершился хоккейный турнир. Победу в финальном матче одержала сборная России по хоккею, победившая соперников из Соединенных Штатов Америки. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу российских хоккеистов. Авторами шайб в составе России стали Матвей Мичков (дубль в первом периоде), Руслан Газизов и Вячеслав Малов. Благодаря победе хоккейной сборной на играх Россия заняла итоговое первое место в медальном зачете Олимпиады.

WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство WADA временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию. В заявлении на официальном сайте WADA говорится, что решение было принято в связи с рекомендациями исполкома организации от 9 декабря 2019 года. В связи с лишением статуса соответствия, Московская антидопинговая лаборатория больше не сможет проводить любую проверку проб спортсменов до возвращения статуса.

Емельяненко устроил пьяный дебош в Анапе, где готовился к бою с Исмаиловым

Суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова. Для разбирательств Емельяненко отвезли в отделение полиции. Отмечается, что за мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток. Пресс-служба промоушена ACA дала комментарий по поводу ареста Емельяненко, заявив, что произошедшее не скажется на бое с Магомедом Исмаиловым.