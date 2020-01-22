Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили свою короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Фигуристы чисто исполнили тройную подкрутку, затем чисто прыгнули параллельный тройной тулуп и сделали выброс тройной флип, тодес был исполнен на третий уровень сложности, как и дорожка шагов. При выполнении поддержки партнер не смог удержать партнершу и фигуристка чуть не упала, однако при страховке партнера смогла приземлиться на ноги.

За прокат судьи поставили Тарасовой и Морозову 73.50 балла, из которых 37.81 — за техническую часть программы.

В сильнейшей разминке также выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.