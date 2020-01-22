Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Фигуристы чисто исполнили короткую программу под песню Френка Синатры «My way» и набрали от судей 82,34 балла, из них более 45 баллов — за технику.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин откатали короткую программу чисто, набрав от судей 74,92 балла — пока это второе место.

Владимир Морозов и Евгения Тарасова исполнили короткую программу с ошибкой на поддержке, с которой партнерша чуть не упала, это дало им лишь промежуточное третье место по итогам первого дня соревнований. Результат пары — 73,50 балла.

Произвольную программу пары покажут в пятницу, 24 января, начало выступлений назначено на 21:00 по московскому времени.