В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке сегодня, 23 января, состоится мужская индивидуальная гонка на 20 километров.

Начало гонки запланировано на 16:15 по московскому времени.

Трое российских биатлонистов попали в первую стартовую группу. Лидер сборной России Александр Логинов будет стартовать под 3-м номером. Под 7-м номером в гонку уйдет Матвей Елисеев. 23-й стартовый номер достался Евгению Гараничеву.

Никита Поршев будет стартовать под 45-м номером, Эдуард Латыпов получил 65-й номер. Дебютант сборной России по биатлону Кирилл Стрельцов получил 89-й стартовый номер.

Отметим, спортсмены пройдут четыре огневых рубежа, за каждый промах к результату будет прибавляться одна минута.