На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце сегодня, 23 января, мужчины покажут произвольные программы.

По итогам короткой программы лидирует Михал Бржезина. Он набрал 89,77 балла. Второе место у россиянина Дмитрия Алиева, его результат 88,45 балла. Третье место в короткой программе занял Артур Даниелян, его результат 84,63 балла. Оба российских фигуриста попали в сильнейшую разминку.

Александр Самарин допустил падение на четверном тулупе, а также не смог исполнить второй прыжок в каскаде. Судьи оценили прокат Самарина в 74,77 балла, это промежуточное тринадцатое место. В произвольной программе Самарин выступит во второй разминке.

Начало выступлений у мужчин запланировано на 20:30 по московскому времени.