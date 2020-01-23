Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Он встречался с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро и одержал победу в трех сетах со счетом 7:5, 6:1, 6:3.

Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут, за это время Медведев 19 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. Испанец записал на свой счет четыре эйса, одну двойную ошибку сделал один брейк.

Следующий соперник Медведева еще не определился, им станет победитель пары Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).

Напомним, Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший испанца Рафаэля Надаля. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.