В Поклюке (Словения) стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Открывать соревнования будет мужская индивидуальная гонка, она состоится сегодня, 23 января, и начнется в 16:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Спортсмены преодолеют дистанцию 20 километров с двумя огневыми рубежами. За каждый промах к личному времени участника будет добавляться одна минута, штрафные круги в данной дисциплине не предусмотрены.

Российскую команду представят шесть биатлонистов, трое из них выступят в первой группе. Сначала на дистанцию уйдет Александр Логинов, получивший 3-й номер. Под 7-м номером стартует Матвей Елисеев, под 23-м — Евгений Гараничев.

Затем на дистанцию выйдут Никита Стрельцов и Эдуард Латыпов. Последним из росиян гонку начнет дебютант Кубка мира Кирилл Стрельцов.