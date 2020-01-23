В полуфинальном матче Кубка французской лиги между «Пари Сен-Жермен» и «Реймсом» произошел интересный инцидент. Нападающий парижан Килиан Мбаппе получил жёлтую карточку при попытке забить гол рукой.

21-летний форвард попробовал повторить знаменитый трюк Диего Марадоны, известный под названием «Рука бога». Столкнувшись с голкипером «Реймса», Мбаппе упал на газон и рукой отправил мяч в сетку ворот. Однако рефери зафиксировал нарушение, за которое французский нападающий был наказан жёлтой карточкой.

Момент не помешал парижанам одержать уверенную победу с разгромным счетом 3:0. По одному голу забили Маркиньос и Ньянзу Куасси, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Реймса» Гислейн Конан.

В финале Кубка французской Лиги «ПСЖ» встретится с «Лионом», который в своём полуфинальном матче обыграл «Лилль» в серии пенальти.