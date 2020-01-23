Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Европы. Спортсмены набрали 73,50 балла и заняли третье место.

«Случайность. Я запнулся на поддержке во время второго оборота, поэтому досрочно её завершили. Всё остальное было очень прилично, поэтому очень обидно», — сказал Морозов, слова которого приводит «Чемпионат».

Фигурист подчеркнул, что пара потеряла много баллов, так как ошиблась на просто, но дорогостоящем элементе.

Напомним, по итогам короткой программы лидерами идут три российских дуэта. Первое место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Произвольная программа состоится завтра, 24 января.