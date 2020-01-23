Петербургский «Зенит» в домашнем матче встретится с греческим «Олимпиакосом» в рамках 21-го тура Евролиги. Игра состоится на паркете «Сибур-Арены» сегодня, 23 января, и начнется в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

«Зенит» и «Олимпиакос» уже встречались в рамках первого круга турнира, тогда победа осталась за подопечными Джоана Плазы.

После двадцати туров «Зенит» идёт на 17-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе всего шесть побед при 14 поражениях. В предыдущем матче петербуржцы дома уступили «Валенсии», но до этого одержали две победы кряду — над «Химками» и «Басконией».

«Олимпиакос» занимает 12-е место в таблице, греческий клуб набрал 24 очка.