Рублёв и Сугита начали матч второго круга Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв и японец Юити Сугита начали матч второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Рублёв, посеянный на турнире под 17-м номером, в первом круге выбил из борьбы представителя Австралии Кристофера О’Конелла, получившего «уайлд кард» от организаторов. Для того, чтобы выйти во второй круг, Рублёву потребовалось четыре сета. Примечательно, что вторую партию россиянин проиграл со счетом 0:6.

Сугита идет на 91-м месте рейтинга АТР, в первом круге он встречался квалифаером Эллиотом Беншетри, представляющим Францию.